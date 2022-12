Kolejna katastrofa lotnicza w Rosji. Rozbił się MiG-31

O katastrofie rosyjskiego myśliwca MiG-31 poinformowano w piątek. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej potwierdziło, że maszyna rozbiła się w Kraju Nadmorskim podczas lotu szkoleniowego. Załoga się katapultowała.

Rosyjskie media podają, że samolot był nieuzbrojony. "MiG-31 spadł na niezamieszkały teren. Nie stwierdzono, aby spowodował zniszczenia" - przekazała Gazeta.ru.

Rosja. Rozbił się MiG-31

To już kolejny taki wypadek rosyjskiego myśliwca. Według ekspertów przyczyną mogą być sankcje państw zachodnich wobec Rosji, której coraz trudniej jest zdobyć zapasowe części i sprzęt do serwisowania swoich maszyn.

Jak podał we wtorek portal Jerusalem Post, od września rozbiło się co najmniej sześć rosyjskich samolotów wojskowych z powodu usterek technicznych. Cztery z nich były używane do inwazji na Ukrainę.

RadioZET.pl/Gazeta.ru/Jerusalem Post