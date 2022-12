Milion osób może umrzeć w ciągu kilku miesięcy. Szokująca prognoza ws. COVID-19

Chiny pod koniec roku złagodziły restrykcyjną politykę “zero COVID-19" po fali protestów przeciw lockdownom. Chińska Komisja Zdrowia Publicznego ogłosiła decyzję 7 grudnia. Według Komisji surowe obostrzenia nie są konieczne, bo większość przypadków zakażenia jest bezobjawowa lub ma łagodny przebieg.

Okazuje się, że decyzja chińskich władz może mieć tragiczne skutki. Liczba zakażeń już zaczęła gwałtownie rosnąć w Pekinie, Szanghaju, Kantonie czy Chongqingu. Oficjalne dane dotyczące liczby zgonów nie są jeszcze alarmujące, jednak z doniesień zagranicznych mediów - agencji AFP i Reutersa - wynika, że chińscy urzędnicy prawdopodobnie nie rejestrują wszystkich przypadków, które zakończyły się śmiercią.

Chiny. W ciągu kilku miesięcy 1 mln osób może umrzeć na COVID-19

Krematoria w Pekinie mają znacznie więcej pracy, niż w analogicznym okresie w 2021 roku. - W środę skremowaliśmy 150 ciał, wielokrotnie więcej niż w typowy dzień poprzedniej zimy. 30 lub 40 miało COVID. (…) Robimy to tak szybko, jak to możliwe, zmarli na COVID mają pierwszeństwo. Kremujemy w dniu, w którym są przywożeni - powiedział pracownik państwowego domu pogrzebowego Dongjiao w Pekinie.

Prognozy wskazują, że w Chinach z powodu COVID-19 może umrzeć w ciągu kilku najbliższych miesięcy nawet milion ludzi. - Nie ma wątpliwości, że Chiny czeka kilka złych miesięcy - powiedział w rozmowie z Nature James Wood, twórca modeli chorób zakaźnych na Uniwersytecie Nowej Południowej Walii w Sydney w Australii.

Naukowcy wskazują, że liczbę zgonów można zmniejszyć, podając większej liczbie osób czwartą dawkę szczepionki. “Szczepienie czwartą dawką w połączeniu z podawaniem leków przeciwwirusowych osobom w wieku 60 lat i starszym oraz innym osobom z wysokim ryzykiem rozwoju ciężkiej choroby może zmniejszyć liczbę zgonów nawet o 35 proc.” - pisze Nature.

Powrót obostrzeń zmniejszyłby liczbę zgonów

Konieczne jest też przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego - zachowywanie dystansu i noszenie maski, a także zaostrzenie obostrzeń w przypadku wzrostu liczby zgonów. Wprowadzenie takich środków odciążyłoby ponadto szpitale.

Inny model szacuje, że w Chinach liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 wyniesie pół miliona do kwietnia, a do końca 2023 r. 1,6 miliona, jeśli kraj utrzyma dotychczasową politykę. Model śledzi i prognozuje globalną liczbę przypadków COVID-19 i jest regularnie rozwijany oraz aktualizowany przez Institute for Health Metrics and Evaluation na University of Washington w Seattle. - Liczba zgonów w Chinach może wzrosnąć do blisko 9 000 dziennie do końca marca - stwierdził Ali Mokdad, epidemiolog ze wspomnianego instytutu.

Model przewiduje również, że całkowita liczba zgonów może zostać zmniejszona do około 290 000 od teraz do kwietnia, jeśli Chiny wprowadzą pewne środki zaradcze. Wymieniono wśród nich ponowne nałożenie ograniczeń, zaszczepienie większej liczby osób trzecią i czwartą dawką czy przywrócenie obowiązku noszenia masek.

W Chinach wciąż miliony starszych osób nie przyjęły szczepionki przeciwko COVID-19. W aptekach pojawiły się niedobory lekarstw przeciwgorączkowych i szybkich testów antygenowych na koronawirusa.

RadioZET.pl/Nature.com/Reuters/AFP/PAP