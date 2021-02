Premier Japonii powołał ministerstwo ds. samotności. Ma przeciwdziałać izolacji

Ministerstwo ds. samotności i izolacji to nowy resort powołany przez premiera Japonii, Yoshihide Suga. Szef rządu zapowiedział, że chce, by "przeciwdziałało ono tym zjawiskom" i budowało nowe związki między ludźmi. Podkreślił też, że z powodu pandemii koronawirusa samotność stała się jeszcze większym problemem niż do tej pory.