"Nagi olbrzym" brutalnie pobił policjantów. Mieszkańcy są wstrząśnięci

W ubiegły piątek około godziny 19 policjanci z austriackiej miejscowości Feldkirch w zachodniej części kraju dostali informację o nagim mężczyźnie, spacerującym po ulicach. Na miejsce natychmiast wysłano patrol, który go zlokalizował, jednak gdy mundurowi zbliżyli się do niego, zostali nagle zaatakowani.

Według lokalnych mediów policjanci zostali brutalnie pobici, w końcu jednak udało się zatrzymać sprawcę, którego okrzyknięto "nagim olbrzymem". Służby zidentyfikowały go jako 39-letniego obywatela Polski.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Został oskarżony o stawianie oporu podczas interwencji i spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy.

Portal bnn.network przekazał, że szokujący incydent wstrząsnął lokalną społecznością, która nie dowierza w to, co się wydarzyło. "Takie akty przemocy są rzadkością w tym spokojnym regionie. Mieszkańcy i lokalne władze spekulują teraz nad tym, co mogło kierować mężczyzną, który zaatakował policjantów.

RadioZET.pl/bnn.network