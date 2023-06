Nagi protest w Bazylice św. Piotra. Mężczyzna stanął na ołtarzu. Przesłanie wypisał na plecach

Nagi protest w Watykanie. Reuters i liczne włoskie media opisują mężczyznę, który w czwartkowe popołudnie, tuż przed planowanym zamknięciem bazyliki, rozebrał się do naga i stanął na ołtarzu. Happening okazał się protestem, mężczyzna miał na plecach wypisane hasło wzywające do ratowania ukraińskich dzieci.

Watykan: mężczyzna rozebrał się do naga na ołtarzu Bazyliki św. Piotra

W sieci pojawiły się zdjęcia z incydentu. Jak relacjonuje Reuters, powołując się na źródła w Watykanie, ochrona zatrzymała protestującego i przekazała w ręce włoskiej policji.

Przypomnijmy, że w sobotę 13 maja papież Franciszek spotkał się w Watykanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. W oświadczeniu Watykanu, wśród tematów rozmów papieża i ukraińskiego przywódcy, wymieniono te "związane z sytuacją humanitarną i polityczną Ukrainy, spowodowaną przez trwającą wojnę". "Papież zapewnił o swojej stałej modlitwie, poświadczanej przez wiele jego publicznych apeli i próśb do Pana Boga o pokój od lutego zeszłego roku" – głosił watykański komunikat. Franciszek i prezydent zgodzili się co do potrzeby kontynuowania wysiłków humanitarnych dla wsparcia ludności.

RadioZET.pl/Reuters