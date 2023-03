Nastolatkowie zamęczyli cztery łabędzie na śmierć. "Wzajemnie się nakręcali"

Dwaj nastolatkowie zabili cztery łabędzie i zranili co najmniej 12. Latem 2022 roku chłopcy włamali się do sanktuarium dla zwierząt w Datchet w hrabstwie Berkshire w południowej Anglii. Torturowali tam ptaki, strzelając do nich z proc przez 20 minut, wszystko zarejestrowały kamery monitoringu. Zapadł pierwszy wyrok w tej sprawie.