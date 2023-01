Do szokującego zdarzenia doszło w liceum w mieście Humble. Nauczyciel zaatakował jednego z uczniów, bo jego zdaniem zachowywał się on zbyt głośno. Mężczyzna nie próbował jednak wytłumaczyć chłopcu, aby zachowywał się inaczej. Nie ukarał go też wpisem do dziennika.

Nauczyciel znał tylko jedno rozwiązanie - przemoc. - Stał przed nim, obrażając go. Mój syn odparł: "Kazał mi pan być cicho. Nic więcej nie powiem" i wtedy, jak mi powiedziano, nauczyciel wyrwał spod mojego dziecka krzesło - powiedział ojciec zaatakowanego chłopca w rozmowie z Fox News.

USA. Nauczyciel pobił ucznia w trakcie lekcji. Wideo

Mężczyzna na tym nie poprzestał. Gdy wyrwał spod ucznia krzesło, rzucił się na niego i zaczął go bić. Wszystko wyglądało bardzo niebezpiecznie, ale na szczęście inni uczniowie nie pozostali bierni i w końcu odciągnęli swojego nauczyciela od kolegi.

Chłopak został mocno pobity - informuje Fox News. Do szkoły musiała przyjechać karetka pogotowia. Obrażenia były na tyle dotkliwie, że uczeń musiał opuścić placówkę o kulach.

Nauczyciel, który zaatakował chłopca, został wysłany na przymusowy urlop. W sprawie wydarzeń w szkole w Humble wszczęte zostało śledztwo. Ojciec ucznia jest jednak oburzony, że pedagog nie poniósł jak dotąd bardziej dotkliwych konsekwencji swojego zachowania. - To nie powinno było się zdarzyć. To jest niedopuszczalne - mówił ojciec nastolatka.

RadioZET.pl/ Fox News/ YouTube