Nie żyje 8-latek, który zasłabł w czasie lekcji. Nagle źle się poczuł

Dziennik "Il Messaggero" pisze, że mały Giovanni był uczniem trzeciej klasy szkoły podstawowej w miejscowości Sant'Antonio Abate w prowincji Neapol. Do tragedii doszło w poniedziałek 27 marca podczas lekcji wychowania fizycznego. Nagle 8-letni chłopiec źle się poczuł i stracił przytomność.

Włochy. Nie żyje 8-latek, który zasłabł w czasie lekcji

Nauczyciele od razu rozpoczęli reanimację i wezwali pogotowie. Chłopca przetransportowano karetką do szpitala w Castellammare di Stabia. Niestety, 8-latek zmarł wkrótce po przybyciu do placówki. Prokuratorzy z Torre Annunziata ustalają szczegółowe okoliczności. Ciało dziecka zabezpieczono do sekcji, która wykaże bezpośrednią przyczynę zgonu.

Lekarze podejrzewają, że 8-latek miał ukrytą wadę serca. Z relacji świadków tragedii wynika, że Giovanni brał czynny udział w zajęciach ruchowych i chodził na treningi piłki nożnej, które odbywały się cztery razy w tygodniu. "Giovanni zostawił w żałobie rodzinę, która nie może zrozumieć tego, co się przytrafiło – czytamy w "Il Messaggero".

Burmistrz Ilaria Abagnale złożyła wyrazy współczucia rodzinie zmarłego 8-latka. Syn polityczki chodził z Giovannim do klasy. "Był radosnym, pełnym życia chłopakiem. Nie ma słów, które mogłyby wyrazić ten przejmujący smutek, który w tym momencie odczuwamy. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć tej przedwczesnej straty" – napisała.

RadioZET.pl/Il Messaggero