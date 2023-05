Nie żyje aktor znany z telenoweli. Ciało było związane i ukryte w skrzyni

Nie żyje Jefferson Machado, brazylijski aktor znany z telenoweli "Reis". Mężczyzna był poszukiwany od stycznia. Jego ciało znaleziono w dzielnicy Campo Grande, w zachodniej części Rio de Janeiro. Szczegóły odkrycia są jednak makabryczne.

Jak podają brazylijskie media, ciało Machado było związane i wepchnięte do drewnianej skrzyni, która z kolei została zakopana pod betonową podłogą. Znaleziono ją dwa metry pod ziemią.

Jefferson Machado nie żyje. Aktor został zamordowany

Ciało aktora ukryte było na terenie posesji należącej do kobiety, która jakiś czas temu wynajęła przybudówkę obcemu człowiekowi. Policja podejrzewa, że to właśnie on może stać za zabójstwem Machado.

"Jefferson został zimno i brutalnie zamordowany przez zazdrosnych, złych i oczywiście pozbawionych skrupułów ludzi" - napisała w mediach społecznościowych Cintia Hilsendeger, przyjaciółka rodziny. Śledczy uważają, że aktor znał mężczyznę, który mieszkał w przybudówce. Kufer, w którym ukryte były zwłoki był własnością Machado.

Matka aktora przekonuje, że po raz ostatni rozmawiała z synem 29 stycznia. Powiedział jej, że wybiera się do São Paulo na rozmowę o pracę i zatrzyma się u znajomego. Kobieta otrzymywała jeszcze przez pewien czas wiadomości tekstowe z telefonu syna, ale uznała, że może pisać je ktoś inny. Ja twierdzi, SMS-y były pełne błędów.

RadioZET.pl/ Mirror/ Daily Mail