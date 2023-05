Nie żyje dziecko, 23 osoby zaginęły. "Nadzieja na ich odnalezienie maleje"

Tragicznie zakończyła się próba przeprawy przez rzekę Shire w Malawi. Jak podaje BBC, łódź, na której było ponad 30 osób została zaatakowana przez hipopotama. Do brzegu udało się dopłynąć zaledwie 14 pasażerom, 23 jest poszukiwanych. Lokalne władze przekazały jednak smutną inforamcję - z wody wyłowiono ciało niespełna rocznego dziecka.

- Funkcjonariusze od poniedziałku prowadzą na miejscu akcję ratowniczą, wciąż trwa poszukiwanie zaginionych - powiedziała w rozmowie z BBC rzeczniczka lokalnej policji Agnes Zalakoma. Niestety, zdaniem ratowników nadzieja na odnalezienie ich całych i zdrowych maleje z godziny na godzinę.

Hipopotam zaatakował łódź. "Ludzie ryzykują życie"

Rzeka Shire, na której doszło do wypadku jest domem dla wielu dzikich zwierząt, w tym krokodyli. W przeszłości zdarzały się tam już ataki na ludzi, jednak rzadko są one dokonywane przez hipopotamy. Jedna z lokalnych posłanek, Gladys Ganda wielokrodnie apelowała do budowy mostu, dzięki czemu lokalna ludność nie musiałaby ryzykować życia przeprawiając się przez rzekę.

Hipopotami znane są ze swojej tendencji do obrony terytorium, zwłaszcza w obronie młodych. Agresję wykazują najczęściej samce. To drugie co do wielkości zwierzęta lądowe na ziemi i szacuje się, że zabijają około 500 osób każdego roku.

RadioZET.pl/BBC