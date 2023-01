Nie żyje matka i 3-letni syn. Szokujące doniesienia ws. ich śmierci

W poniedziałek w okolicach Rużovej Hory w pobliżu Śnieżki w czeskich Karkonoszach znaleziono ciała poszukiwanej od piątku kobiety i jej 3-letniego syna. Kobieta mieszkająca z rodziną na obrzeżach Pragi pojechała z synem na świąteczny wypoczynek do czeskiego kurortu narciarskiego Pec pod Śnieżką.

27 grudnia właścicielka pensjonatu zaniepokoiła się zamkniętym pokojem i samochodem stojącym przed budynkiem. Kobieta miała zostać w górach do 30 grudnia. W piątek podjęto poszukiwania po formalnym zgłoszeniu zaginięcia przez partnera kobiety. W akcji poszukiwawczej uczestniczyło ok. 150 osób.

Znaleziono ciało kobiety i 3-latka. Nowe fakty w sprawie

Obecnie badane są przyczyny oraz dokładnie okoliczności śmierci matki i dziecka. Pojawiają się hipotezy, że mogło dojść do zabójstwa, a następnie do samobójstwa. O tym mówiła m.in. Iva Kormosova, rzeczniczka prasowa policji w Hradec Kralove.

Jak przekazała, śledczy z udziałem biegłego medycyny sądowej "wspólnie ustalali okoliczności ich śmierci" i "przeszukali miejsce odkrycia i dostarczyli niezbędnych wskazówek".

- Po zbadaniu znalezionych ciał stwierdzili, że były to gwałtowne zgony. Jest to podejrzenie morderstwa i samobójstwa - powiedziała w rozmowie z telewizją Nova. Podkreśliła, że "podejrzenie to potwierdził również biegły sądowy z zakresu medycyny sądowej".

Czeski serwis idnes.cz donosił natomiast, że dziecko zostało uduszone, a kobieta odebrała sobie życie poprzez powieszenie. Jak podaje jeleniagora.naszemiasto.pl, policja z Hradec Kralove odmówiła dalszych komentarzy w tej sprawie. Według ustaleń śledczych zgon nastąpił 28 grudnia.

RadioZET.pl/PAP/idnes.cz/Nova TV/jeleniagora.naszemiasto.pl