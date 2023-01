Niedźwiedź polarny zabił kobietę i chłopca. "Wszedł do osady i atakował ludzi"

Według wstępnych ustaleń policji niedźwiedź polarny wszedł do osady i atakował osoby znajdujące się na zewnątrz budynków. "Niedźwiedź zaatakował ze skutkiem śmiertelnym dorosłą kobietę i nieletniego chłopca" - głosi policyjny raport.

Zwierzę zostało w końcu zastrzelone przez jednego z mieszkańców osady. Personaliów ofiar nie ujawniono. Osada jest obecnie odcięta od świata przez skrajnie niekorzystne warunki pogodowe.

Alaska. Niedźwiedź polarny zabił kobietę i chłopca

Departament Bezpieczeństwa Publicznego informuje, że policja prowadzi działania z Departamentem Ryb i Dzikich Zwierząt na Alasce. Trwają próby wysłania do osady Wales odpowiedniego personelu.

Wspomniana osada liczy ok. 150 mieszkańców. Departament Ryb i Dzikich Zwierząt na Alasce podaje, że niedźwiedzie polarne można spotkać nawet w okolicy Wyspy Świętego Wawrzyńca.

- W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci bardzo, bardzo rzadko dochodziło do tego typu ataków - powiedział Joseph Jessup McDermott, dyrektor wykonawczy organizacji Alaska Nannut Co-Management Council. Dodał, że to, co się stało jest "niezwykle tragiczne".

