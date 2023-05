13-latka i 17-latek nie żyją. "Wszyscy jesteśmy w szoku"

Dwoje dzieci zginęło w byłej stadninie koni z rąk 56-letniej Gabi U. Do zabójstwa, według doniesień mediów, doszło w Schwieberdingen, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia. "W niedzielę (56-latka - red.) przywiozła sąsiadom dmuchawę do liści. Kilka godzin później zabiła dwoje swoich dzieci" - czytamy w dzienniku "Bild". Jak podaje portal, "po zabójstwie 56-letnia Niemka pojechała do sąsiedniego miasta Korntal-Münchingen i tam zakończyła swoje życie".

Niemcy. Matka zabiła dzieci i popełniła samobójstwo

Tragedia w spokojnej 11-tysięcznej miejscowości wstrząsnęła opinią publiczną. Dwoje dzieci zostało zamordowanych przez matkę w ich wspólnym mieszkaniu między niedzielą wieczorem a poniedziałkiem rano - wynika z ustaleń policji i prokuratury.

"56-latka popełniła samobójstwo. Śledztwo w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze kryminalni z ludwigsburskiej komendy" - czytamy w policyjnym komunikacie. Motyw zbrodni nadal nie jest jasny.

"Dlaczego 13-letnia Pauline i 17-letni Rolf musieli zginąć?" - zastanawiali się dziennikarze "Bilda". Nowe światło na sprawę rzucają relacje sąsiadów. - Mąż Gabi zmarł na raka trzy lata temu. Od tego czasu sama musiała opiekować się dziećmi i 15-hektarowym majątkiem. Może to było dla niej za dużo? - zastanawiała się jedna z kobiet.

- Wszyscy jesteśmy w szoku. Biedne dzieci! Pauline lubiła jeździć konno i była bystra, tak samo jak jej brat Rolf. Nie da się tego wyjaśnić - podsumował inny z sąsiadów.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych, potrzebujesz porady lub wsparcia, tutaj znajdziesz numery telefonów zaufania do organizacji oferujących pomoc w kryzysie psychicznym. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na 112.

RadioZET.pl/"Bild"