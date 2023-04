Aktywistka klimatyczna skazana na karę więzienia. "Niedopuszczalne"

Sąd w berlińskiej dzielnicy Tiergarten skazał 24-letnią działaczkę klimatyczną na cztery miesiące więzienia bez zawieszenia, bo zapowiedziała, że chce dalej protestować w taki sposób, jak do tej pory - będzie nadal przyklejać się do nawierzchni ulic i blokować ruch drogowy, a to jest niedozwolone wymuszenie i uszkodzenie mienia. - To niedopuszczalne, aby część społeczeństwa nie przestrzegała prawa, chcąc osiągnąć swoje cele - zaznaczyła w wyroku przewodnicząca składu sędziowskiego Susanne Wortmann.

- Wydaje się, że w obliczu znacznej radykalizacji członków grupy Ostatnie Pokolenie, niemieckie sądy będą teraz karać ich o wiele surowiej - powiedział korespondent Radia ZET w Berlinie Wojciech Hernes.

Niemcy. Aktywistka klimatyczna skazana na karę więzienia

24-letnia Maja W. z Bawarii, która przykleiła się do drewnianej ramy obrazu „Odpoczynek w czasie ucieczki do Egiptu” autorstwa Lucasa Cranacha Starszego (1472-1553). Szkody oszacowano wówczas na 2385 euro. "Proces miał miejsce, ponieważ Maja W. sprzeciwiła się nałożonej karze grzywny" - przypomina „Welt”.

Po ogłoszeniu wyroku skazującego obrońca kobiety, który wnosił o jej uniewinnienie, od razu złożył apelację. Aktywistka odpowiadała także za udział w blokowaniu autostrady, co zostało uznane za „usiłowanie przymusu oraz stawianie oporu funkcjonariuszom organów ścigania”.

