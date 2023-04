Nie żyje troje dzieci w wieku 7 i 9 lat. Makabryczne zbrodnie w Wielkanoc

Dwie zbrodnie przeciwko dzieciom wstrząsnęły opinią publiczną w Niemczech w okresie świąt wielkanocnych. Mimo to śledczy nie ujawnili do tej pory zbyt wielu informacji dotyczących obydwu spraw – podkreśla we wtorek portal dziennika "Süddeutsche Zeitung".

Niemcy. Nie żyje troje dzieci w wieku 7 i 9 lat

Policja z Ulm potwierdziła, że 10 kwietnia wieczorem została poinformowana telefonicznie przez mężczyznę o zabiciu 7-letniej dziewczynki na terenie zespołu szkół w dzielnicy Ulm - Wiblingen. Mężczyzna został zatrzymany. Motywy zbrodni nie są znane, śledztwo prowadzi wydział kryminalny. Jak dodała policja, przestępstwo zostało popełnione "w obrębie rodziny". Osoby trzecie nie były w to zaangażowane ani zagrożone.

Jak pisaliśmy na RadioZET.pl, w Hockenheim koło Heidelbergu dwoje martwych dzieci (rodzeństwo w wieku 7 i 9 lat) zostało znalezionych w mieszkaniu. Na miejscu zbrodni aresztowano 43-letnią kobietę, która jest podejrzana o zabójstwo. Policja początkowo informowała, że jest ona "spokrewniona" z ofiarami.

"Bild", powołując się na Andreasa Grossmana, prokuratora generalnego Mannheim, potwierdził, że jest to matka dzieci, która sama powiadomiła służby. Policja kryminalna w Mannheim prowadzi śledztwo mające ustalić przyczyny oraz przebieg tej rodzinnej tragedii.

RadioZET.pl/PAP