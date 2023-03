Atak na lotnisku Kolonia/Bonn w zachodnich Niemczech. Pierwsze doniesienia o mężczyźnie, który staranował w piątek (24.03.23 r.) grupkę pieszych przekazuje agencja informacyjna DPA, powołując się na rzeczniczkę tamtejszej policji. Jak czytamy, podejrzany celowo wjechał w przechodniów raniąc kilku z nich i taranując pobliskie samochody na parkingu P2. Szczegóły obrażeń nie są na razie znane.

Reporter lokalnego portalu t-online podaje z miejsca zdarzenia, że ranne są co najmniej cztery osoby.

Niemcy: staranował pieszych na lotnisku. Może być chory psychicznie

Dotychczasowe, wstępne, ustalenia policji sugerują, że zatrzymany już mężczyzna może być chory psychicznie. "[...] stawiał opór podczas obezwładniania go przez policjantów. Rannych zostało także dwóch funkcjonariuszy” – informuje z kolei Bild, co zwiększa liczbę poszkodowanych do sześciu.Napastnik został już przetransportowany do szpitala, lekarze mają ocenić jego stan psychiczny.

RadioZET.pl/PAP/Bild/t-online