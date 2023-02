Nie żyje dwóch małych chłopców. Oskarżona o zabójstwo to Polka

Do tragedii doszło 25 lutego 2022 roku w Barsinghausen, miejscowości koło Hanoweru. Oskarżeni wieźli na tylnych siedzeniach chłopców w wieku 2. i 6. lat. Nie przeszkodziło to im w rozpędzeniu pojazdu na jednopasmowej drodze do 180 km/godz., choć dopuszczalna prędkość wynosiła 70 km/godz.

W pewnym momencie samochód stracił przyczepność i wypadł z drogi, uderzając jeszcze w inne pojazdy. Siedzące z tyłu auta dzieci zginęły na miejscu. Polka i jej towarzysz zostali poważnie ranni.

Niemcy. Polka oskarżona o morderstwo 2-latka i 6-latka

Proces w tej sprawie ruszył niemal rok po koszmarze. Kobietę i mężczyznę oskarżono formalnie o udział w nielegalnym wyścigu samochodowym, wskutek którego doszło do śmierci. Polka zaprzeczyła, jakoby miała się ścigać. "Nie miałam zamiaru z nikim rywalizować" – powiedziała kobieta, cytowana przez serwis Welt.de.

Jak podaje serwis stacji Deutsche Welle, kobieta została aresztowana 20 września 2022 roku w Polsce na podstawie europejskiego nakazu aresztowania (ENA). Zgodnie z aktem oskarżenia kobieta zaryzykowała też wypadek ze skutkiem śmiertelnym dla pasażerów nadjeżdżających pojazdów. Do zabójstwa użyła swój samochód – śledczy uznali, że stanowił "niebezpieczne narzędzie zbrodni".

W sprawie rannych pasażerów z innych samochodów Polka została oskarżona o niebezpieczne uszkodzenie ciała. W pierwszym dniu procesu, w piątek 24 lutego, odczytano akt oskarżenia. Ma on toczyć się ok. 10 dni, a wyrok ma zostać ogłoszony 30 marca.

