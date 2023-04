Nożownik brutalnie zaatakował na siłowni. Szuka go policja

Cztery osoby są poważne ranne po ataku nożownika, do którego doszło we wtorek w jednym z niemieckich klubów fitness. Media podają, że ofiary znajdują się w szpitalu, a ich stan nie pozwala na policji na przeprowadzenie przesłuchań. Życie jednej z nich wciąż jest zagrożone. Możliwe, że mężczyzna będzie musiał przejść kolejną operację.

Do ataku doszło późnym wieczorem na siłowni w mieście Duisburg na zachodzie Niemiec. Policja wciąż bada motywy, które mogły kierować napastnikiem. Według prokuratura Jilla McCullera wiele wskazuje na to, że jedna z ofiar pokłóciła się z nożownikiem. Nie jest jasne, czy był on klientem klubu fitness.

Atak nożownika na siłowni. Policja szuka sprawcy

Obecnie funkcjonariusze starają się ustalić tożsamość napastnika. Zdecydowanie utrudnia to fakt, że w obiekcie nie było kamer monitoringu. Opierając się na relacji światków, podano, że był to około 30-letni mężczyzna. Ma 180 centymetrów wzrostu, normalną budowę i długą czarną brodę. AP News informuje, że zdaniem świadków miał on "południowy" wygląd, nosił długi sweter z rękawami, ciemne spodnie i czarną czapkę z daszkiem.

Firma John Reed Fitness wydała oświadczenie, w którym wyrażono "głębokie ubolewanie z powodu incydentu". "Mamy też nadzieję, że ofiary szybko wrócą do zdrowia". Policja zaapelowała do świadków o przekazanie jakichkolwiek informacji, które mogłyby doprowadzić do ustalenia tożsamości i zatrzymania sprawcy.

