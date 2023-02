Jak poinformowała niemiecka telewizja ZDF, do tragedii w Recklinghausen doszło w czwartek 2 lutego po godzinie 18:00. Pociąg towarowy potrącił dwóch chłopców w pobliżu dawnej stacji towarowej – podały Deutsche Bahn.

Niemcy. Tragedia na torach. Nie żyje 10-latek

Według ustaleń policji 9- i 10-latek wracali do domu z treningu. Na razie nie wiadomo, dlaczego chłopcy znaleźli się na torowisku. Niemiecki dziennik "Bild" napisał, że ofiary były ciągnięte przez pociąg przez kilkaset metrów.

Na miejsce skierowano wszystkie służby. W akcji brało udział 35 strażaków i ratowników. Pomimo podjętych działań ratowniczych 10-letniego chłopca nie udało się uratować. Ciężko ranny 9-latek został przetransportowany do szpitala. W zdarzeniu nie ucierpiały inne osoby. Straż pożarna przeszukała teren przy użyciu drona z kamerą termowizyjną.

– To po prostu straszne, co się tutaj stało. Można mieć tylko nadzieję, że rodzice będą mieli siłę, by przezwyciężyć to wielkie nieszczęście – powiedział Herbert Reul, minister spraw wewnętrznych landu Nadrenii Północnej -Westfalii.

RadioZET.pl/ZDF/Reuters