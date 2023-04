Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek na autostradzie A2 w kierunku Hanoweru. Jak relacjonują niemieckie media, w pobliżu skrzyżowania Theessen i Burg-Ost utworzył się korek z powodu remontu jezdni. 33-letni Polak jadący samochodem ciężarowym prawym pasem nie zauważył stojących pojazdów.

Niemcy. Nie żyje polski kierowca

Kierowca z ogromną siłą uderzył w tył poprzedzającej go ciężarówki. Następnie zderzył się z drugim tirem. 33-latek zmarł na miejscu wypadku w wyniku poważnych obrażeń ciała. Okazało się, że kierowcy dwóch pozostałych ciężarówek uczestniczących w wypadku to również Polacy. 34-latek został przewieziony do pobliskiego szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Trzeci kierowca nie odniósł ciężkich obrażeń – podała policja.

W wyniku wypadku autostrada A2 była zablokowana przez blisko siedem godzin. W akcji brało udział 30 strażaków z 11 zastępów. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

RadioZET.pl/reportnet24.de