Do wypadku polskiego autokaru doszło we wtorek około 12.30, na 6. kilometrze niemieckiej autostrady nr 12 między węzłami Storkow i Fuerstenwalde (Brandenburgia). Na miejsce wypadku pojechało kilku lubuskich policjantów ruchu drogowego, by wspierać poszkodowanych i pomóc niemieckim służbom. Funkcjonariusze ci zakończyli już swoją misję. Wiadomo, że poszkodowane zostały w sumie 53 osoby.

Wypadek polskiego autokaru w Niemczech. Nowe informacje

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. uruchomiono centrum operacyjne w celu wymiany informacji ze stroną niemiecką. - Z przekazanych nam informacji wynika, że bezpośrednio po wypadku sześć najciężej rannych osób pogotowie od razu zabrało do szpitali. Pozostałych, mniej poszkodowanych przemieszczono w bezpieczne miejsce, gdzie opatrzono i sprawdzono stan ich zdrowia. Niemieccy medycy podjęli decyzję, o przewiezieniu ich wszystkich na profilaktyczne badania do szpitali – powiedział PAP Mateusz Sławek.

Poszkodowani trafili do kilku szpitali w Berlinie oraz dodatkowo we Frankfurcie nad Odrą i Bad Saarow. Na razie nie zapadła decyzja, by kogokolwiek przewozić z niemieckich szpitali do placówek w naszym kraju. Sławek zaznaczył, że jeśli zajdzie taka konieczność, lubuska policja jest gotowa do pomocy w zorganizowaniu takich transportów.

- Wśród poszkodowanych są sami obywatele naszego kraju, to osoby dorosłe. Jechali oni do pracy w jednej z firm w pobliżu Berlina. Autokar należy do przewoźnika z województwa lubuskiego. Jego pasażerowie także są z tego regionu. Do autokaru wsiadali w różnych miejscowościach – powiedział Sławek.

W związku z wypadkiem w KWP w Gorzowie Wlkp. została uruchomiona specjalna infolinia pod numerem 47 791 11 49 dla bliskich poszkodowanych. Podobną infolinie uruchomiła storna także niemiecka pod nr: +49 336 156 81612.

RadioZET.pl/ Marcin Rynkiewicz (PAP)