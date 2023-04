Niepokojący głos ws. pomocy wojskowej dla Ukrainy. “Potrzeba 10 razy więcej”

"Jesteśmy wdzięczni naszym sojusznikom za pomoc wojskową. Ale to jest niewystarczające. Ukraina potrzebuje dziesięć razy więcej (uzbrojenia – red.), żeby zakończyć rosyjską agresję w tym roku" - napisał Melnyk na Twitterze. Zaapelował do partnerów, by przekroczyli wszystkie sztucznie stawiane "czerwone linie" i przeznaczyli 1 proc. PKB na dostawy broni dla Ukrainy.

Melnyk: Ukraina potrzebuje 10 razy więcej pomocy wojskowej

Jak pisze portal Europejska Prawda, w jednym z ukraińskich programów telewizyjnych wiceszef MSZ przypomniał, że według szacunków sekretarza obrony USA Lloyda Austina wartość pomocy zbrojeniowej przekazanej Ukrainie przez członków koalicji wyniosła 55 mld USD.



- Niby jest to wielka liczba. Ale w porównaniu z drugą wojną światową, a niestety paraleli jest coraz więcej, to wtedy tylko w ramach programu lend-lease amerykańskiego rządu przekazano pomoc wynoszącą ponad 50 mld dolarów według cen z lat 40. Biorąc pod uwagę obecne ceny, to ok. 700-800 mld dolarów - powiedział Melnyk. Wiceminister podkreślił, że ukraińscy sojusznicy powinni zdać sobie sprawę ze skali toczącej się wojny i pilnie zwiększyć pomoc dla Kijowa.

"Ukraina potrzebuje F-16"

- Zimowe rosyjskie ataki na obiekty infrastruktury krytycznej osłabiły ukraińską obronę powietrzną, dlatego potrzebujemy jej wzmocnienia np. przez samoloty F-16 - powiedział w sobotę rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ihnat. - Ataki na krytyczną infrastrukturę (dronami - red.) Shahed i pociskami manewrującymi znacznie, ujmijmy to tak, wyczerpały nasz system obrony przeciwlotniczej i musimy go stale wzmacniać - podkreślił rzecznik, cytowany przez portal Dzerkało Tyżnia.

- Mamy całe spektrum zachodniego uzbrojenia obiecanego przez partnerów. Żeby układanka się złożyła, trzeba do niej dodać jeszcze F-16. Oczywiście, oczekują tego piloci i cała Ukraina - przekazał Ihnat.

Rozminowywanie Ukrainy może potrwać kilka lat

Wyzwolenie okupowanych części kraju to nie jedyne wyzwania stojące przed Ukrainą. Po wyparciu Rosjan konieczne będzie rozminowanie kraju. Mieszkańcy Senkowa pod Kupiańskiem mówili wysłannikowi Radia ZET w Ukrainie Miłoszowi Gocłowskiemu, że Rosjanie celowo zostawili materiały wybuchowe ukryte w miejscach, w których pojawiają się cywile. 124 osoby od początku rosyjskiej inwazji zginęły w wybuchach min. Wśród ofiar jest sześcioro dzieci.

"Oni pokazali co potrafią. Ich jakby diabeł opętał. To już nie są ludzie", "W moim domu też był wybuch. Z trzech stron ściany popękały. Okna powypadały. No ale ja przeżyłem" - usłyszał nasz korespondent. Według przedstawicieli ukraińskiego rządu rozminowywanie Ukrainy może potrwać nawet kilka lat.

RadioZET.pl/PAP