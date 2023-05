Niespodziewana podróż Zełenskiego. Prezydent Ukrainy z kolejną oficjalną wizytą

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył w środę z wizytą do stolicy Finlandii Helsinek, by spotkać się z prezydentem Saulim Niinisto oraz premierami Szwecji, Norwegii, Danii i Islandii. Oficjele zebrali się na jednodniowym szczycie przywódców państw nordyckich - poinformował państwowy fiński nadawca Yle. To niespodziewana wizyta, była trzymana w tajemnicy do ostatniej chwili - komentuje fińska prasa.