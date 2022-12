Niezapowiedziany ruch Łukaszenki. Zarządził "nagłą kontrolę"

Chociaż siły białoruskie nie dołączyły formalnie do rosyjskiej inwazji na Ukrainę, to Alaksandr Łukaszenka udostępnił terytorium Białorusi na potrzeby Moskwy i to z tego kierunku przeprowadzono pod koniec lutego natarcie na północ Ukrainy, w tym na obwód kijowski.

I choć analitycy z amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną przekonywali niedawno, że białoruski atak na Ukrainę jest "mało prawdopodobny w przewidywalnej przyszłości", spekulacje odnośnie aktywności wojsk naszych wschodnich sąsiadów nie ustają.

Łukaszenka zarządził "naglą kontrolę"

Dowodem na to są doniesienia portalu Zerkalo, który powołuje się na komunikat służby prasowej Ministerstwa Obrony Białorusi. Resort zapowiedział bowiem nagłą kontrolę gotowości bojowej. Została ona uruchomiona na polecenie prezydenta Łukaszenki.

"Działania będą miały charakter kompleksowy. Wojska będą musiały jak najszybciej przemieścić się w wyznaczone rejony, przemieścić tam sprzęt inżynieryjny, zorganizować ochronę i obronę, a także zbudować mosty przez rzeki Niemen i Berezynę" - napisano w oświadczeniu.

Zaznaczono w nim również, że w tym okresie planowane jest "przemieszczanie sprzętu wojskowego i personelu, a także czasowe ograniczenia w przemieszczaniu się osób po niektórych drogach publicznych i terytoriach".

"Inspekcja gotowości bojowej przeprowadzana jest pod kierunkiem Sekretariatu Stanu Rady Bezpieczeństwa" - poinformowało ministerstwo. W ubiegłym tygodniu białoruska Rada Bezpieczeństwa przeprowadziła dwudniowy sprawdzian reagowania na zagrożenie zamachami terrorystycznymi.

Wojna w Ukrainie. Co robi Białoruś?

Przypomnijmy, że jednostki rosyjskie dokonywały również z terytorium Białorusi ostrzałów rakietowych ukraińskich miast, w tym obiektów cywilnych. We wrześniu i październiku pojawiały się doniesienia strony ukraińskiej o przeprowadzanych z Białorusi atakach przy użyciu irańskich dronów.

Na początku października Alaksandr Łukaszenka zapowiedział natomiast stworzenie na Białorusi regionalnego zgrupowania wojsk, formowanego wspólnie z Rosją. To kolejne symptomy, świadczące o ścisłej współpracy militarnej między Moskwą a Mińskiem w ramach agresji na Ukrainę.

RadioZET.pl/PAP