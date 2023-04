Noga turysty wkręciła się w śrubę napędową. Woda zrobiła się czerwona, ludzie płakali

Wypadek zdarzył się we wtorek po południu w porcie na wyspie Sint Maarten. Policja wstępnie ustaliła, że jeden z pasażerów statku wycieczkowego wskoczył do morza, a później próbował wspiąć się na rufę taksówki wodnej. Jednostka co prawda była zakotwiczona, ale napęd pracował, co widać po wzburzonej wodzie wokół jednostki.

Turysta podjął jednak ryzyko. Niestety, jego noga wkręciła się w śrubę napędową statku. Mężczyzna został na chwilę wciągnięty pod wodę, po chwili jednak się wynurzył. Jeden ze świadków próbował go wyciągnąć, ale gdy zobaczył obciętą nogę, z której tryska krew, złapał się za głowę, a poszkodowany znów wpadł do wody. Po chwili zreflektował się i pomógł rannemu wspiąć się na pokład.

Sint Maarten. Śruba taksówki wodnej odcięła turyście nogę

Poszkodowany otrzymał pomoc medyczną. Okazało się, że stracił część prawej nogi. Śruba napędowa obcięła ją na wysokości łydki. Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala St Maarten Medical Center. Obecnie jego stan jest ciężki, ale stabilny.

W mediach społecznościowych krążą nagrania makabrycznego wypadku. Na filmie można usłyszeć świadków, którzy krzyczą i płaczą, widząc powiększającą się w wodzie plamę krwi.

