Nowa mapa Polski i "armia LGBT". Tak TVP wykorzystali w rosyjskiej propagandzie

Rosja nie ustaje w prowadzeniu brutalnej wojny w Ukrainie, a zarazem usprawiedliwianiu popełnianych zbrodni na cywilach. Machina propagandowa Kremla brnie w kłamstwach dalej, oskarżając Polskę o chęć zajęcia ziem zachodniej Ukrainy.

W ostatnich przekazach w rosyjskiej sieci pojawiły się zmanipulowane nagrania mające przedstawiać screeny z polskiej TVP1. Rosjanie twierdzą, że polska telewizja pokazała mapę kraju, którego granice obejmują również ziemie zachodniej Ukrainy.

Rosjanie brną w absurdalne kłamstwa. "Specjalne jednostki LGBT"

Kadry "fałszywek" (dowodzi tego np. brak polskich znaków na mapce i inna szata graficzna, przyp.) krążą na rosyjskojęzycznym Telegramie, a temat podchwyciły nawet media powiązane z Kremlem.

Serwis Topwar.ru podał sfałszowany screen z logiem TVP i opis: "Warszawa nie zamierza wycofywać się z planów aneksji terytorium Zachodniej Ukrainy. Ludność Polski powoli oswaja się z myślą, że Lwów i tereny wokół niego są polskie". Grafika krążyła też na Telegramie.

fot. screen Topwar.ru

Podobne rewelacje zamieścił serwis ren.tv, który wskazał, że mapa Polski podczas "prognozy pogody w TVP1” obejmuje również terytorium zachodnich obwodów Ukrainy, m.in. lwowski, tarnopolski, iwanofrankowski, wołyński, czerniowiecki, rówieński, żytomierski, chmielnicki, winnicki i zakarpacki".

To jednak nie koniec. Rosjanie szerzą dalej kuriozalną dezinformację. W podrobionym materiale lektor ogłosił, że "Polska może stworzyć w armii jednostki LGBT". - Polskie władze nie są przeciwne tworzeniu specjalnych jednostek w armii gejów, lesbijek, osób biseksualnych i transpłciowych – słyszymy.

Już wcześniej mapki z Polską, która obejmuje zachodnie ziemie Ukrainy, upubliczniał w sieci b. prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew. Oskarżał on Warszawę o chęć aneksji, choć to sam Kreml we wrześniu 2022 roku ogłosił po tzw. pseudoreferendach włączenie okupowanych ziem 4 obwodów Ukrainy do Rosji. W grudniu 2022 roku sam Władimir Putin mówił, że polscy nacjonaliści marzą o zajęciu Zachodniej Ukrainy.

RadioZET.pl/Torwar.ru