Nowe informacje o stanie zdrowia Franciszka. Watykan wydał oświadczenie

7 czerwca papież Franciszek przeszedł zabieg laparotomii i operacji plastycznej ściany brzucha z powodu pooperacyjnej "przepukliny rozetnej, która powodowała nawracające, bolesne i pogarszające się zespoły subokluzyjne". Dyrektor biura prasowego Watykanu Matteo Bruni poinformował w czwartek, że papież spędził spokojną noc i udało mu się odpocząć przez dłuższy czas. – Franciszek jest w dobrym stanie ogólnym, przytomny i oddycha samodzielnie – przekazał watykański rzecznik. Podkreślił, że wyniki rutynowych badań kontrolnych są dobre.

Przez cały dzień papież będzie odpoczywał po operacji. Jak zaznaczył Matteo Bruni, Franciszek poinformowany o życzeniach i wyrazach bliskości, jakie napłynęły w ostatnich godzinach, wyraża swoją wdzięczność i prosi, aby dalej modlić się za niego.

Kiedy Franciszek wyjdzie ze szpitala?

Nie wiadomo jeszcze, jak długo papież pozostanie w szpitalu. To jego trzecia hospitalizacja: po poważnej operacji jelit przed dwoma laty i zapaleniu płuc na przełomie marca i kwietnia tego roku. Profesor chirurgii Sergio Alfieri z kliniki Gemelli wyjaśnił, że terapia szpitalna po takim zabiegu trwa zwykle od pięciu do siedmiu dni. Zastrzegł, że w tym przypadku trzeba wziąć pod uwagę to, że papież ma 86 lat. Zapewnił zarazem, że Franciszek będzie mógł prowadzić normalne życie, a także podróżować.

fot. PAP/EPA

Watykan poinformował, że na razie odwołane są wszystkie papieskie audiencje do 18 czerwca. Zgodnie z życzeniem Franciszka w sobotę 10 czerwca na placu Świętego Piotra odbędzie się, mimo jego nieobecności, światowe spotkanie na temat braterstwa z udziałem około 30 laureatów Nagrody Nobla. Mają oni opracować z tej okazji dokument z apelem o solidarność, sprawiedliwość i pokój.

Na powrót do pełni sił Franciszek będzie mógł przeznaczyć lipiec. To tradycyjny miesiąc, w którym zawieszone są audiencje generalne, a papież odpoczywa w Watykanie. Z wiernymi spotyka się wtedy tylko na modlitwie Anioł Pański. Za niecałe dwa miesiące papież ma udać się do Portugalii na Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie. Następnie na przełomie sierpnia i września zapowiedziano daleką podróż do Mongolii. Pod koniec września Franciszek będzie w Marsylii.

RadioZET.pl/PAP