Nowe informacje o stanie zdrowia papieża. "Jest bardzo zdeterminowany"

Według nieoficjalnych informacji przyczyną infekcji jest wirus. Wykluczono jednak COVID-19, o czym Watykan zawiadomił w środę, gdy papież pojechał do szpitala z powodu kłopotów z oddychaniem.

Stan zdrowia 86-letniego Franciszka ulega stopniowej poprawie - podał Watykan w czwartek w komunikacie. Spodziewane jest kolejne oświadczenie w najbliższych godzinach. Nie wiadomo, czy stan zdrowia pozwoli papieżowi odprawić mszę w Niedzielę Palmową i uczestniczyć w liturgiach Wielkiego Tygodnia.

Papież w szpitalu. Najnowsze informacje o stanie zdrowia Franciszka

W czwartek dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni przekazał dziennikarzom, że stan zdrowia papieża Franciszka poprawia się. Zapytany przez dziennikarzy o to, czy papież weźmie udział w uroczystościach Niedzieli Palmowej i triduum paschalnego rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak zapewnił, że wszystkie uroczystości przewidziane w Watykanie w związku ze zbliżającym się Wielkim Tygodniem odbędą się.

- Trudno powiedzieć, czy będzie na nich papież. Nie mam takiej wiedzy. To prawdopodobnie będzie zależało od aktualnego stanu zdrowia Ojca Świętego – zastrzegł. Dodał, że papież Franciszek "jest bardzo zdeterminowany, by być aktywnym". - Wskazuje na to fakt, że przez ostatni czas, kiedy cierpiał na różne dolegliwości, mimo kłopotów z chodzeniem brał udział w wielu uroczystościach. Myślę, że ta determinacja sprawi, że jeśli tylko lekarze pozwolą, a jego stan będzie na tyle dobry, to weźmie udział w uroczystościach triduum paschalnego – ocenił.

86-letni papież w przeszłości wielokrotnie miał problemy ze zdrowiem. W 2021 roku przeszedł operację jelita grubego. W ostatnich miesiącach często podczas publicznych wystąpień pomagał sobie wózkiem inwalidzkim. Franciszek ujawnił, że ma gotową decyzję o swojej rezygnacji, jeśli tylko pojawią się trudności w sprawowaniu przez niego najwyższego urzędu w Kościele katolickim.

