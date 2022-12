Nowe informacje o zdrowiu Benedykta XVI. Byłego papieża odwiedził Franciszek

Benedykt XVI, który w 2013 roku abdykował z tronu piotrowego, jest bardzo chory - przekazał w środę na audiencji generalnej w Watykanie Franciszek. Wezwał wiernych do specjalnej modlitwy za swojego poprzednika.

Kilka godzin później służba prasowa Watykanu doprecyzowała informacje o stanie zdrowia Benedykta XVI. - Sytuacja jest obecnie pod kontrolą - mówił dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni. Dodał, że do pogorszenia stanu zdrowia kard. Josepha Ratzingera doszło kilka godzin temu i 95-letni emerytowany papież jest pod opieką lekarzy.

Benedykt XVI nagle zachorował. Odwiedził go Franciszek

Matteo Bruni poinformował również, że papież Franciszek udał się z wizytą do Benedykta XVI. W komunikacie przekazanym dziennikarzom Bruni napisał, że po zakończeniu środowej audiencji generalnej Franciszek udał się do rezydencji w Ogrodach Watykańskich, by odwiedzić swego poprzednika.

- Przyłączamy się do niego w modlitwie za emerytowanego papieża - dodał rzecznik. Jako powód problemów zdrowotnych Benedykta XVI Watykan określił sędziwy wiek byłego hierarchy.

RadioZET.pl/PAP/AFP