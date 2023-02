W Turcji znów zatrzęsła się ziemia. Media donoszą o dwóch wstrząsach

Do pierwszych wstrząsów doszło we wtorek 28 lutego o godzinie 18:16 w prowincji Kayseri. Trzęsienie ziemi miało magnitudę 4,4. O godzinie 19:59 zarejestrowano drugie trzęsienie ziemi o sile 4 stopni w skali Richtera.

Z danych EMSC wynika, że epicentrum wstrząsów znajdowało się na głębokości około 7 kilometrów. Obecnie nie ma informacji, aby ktokolwiek ucierpiał wskutek trzęsienia.

Kolejne trzęsienie ziemi w Turcji

Trzęsienie ziemi nastąpiło zaledwie trzy tygodnie od ostatniego kataklizmu, który doprowadził do śmierci ponad 44 000 osób w południowej Turcji i ponad 5500 w północnej Syrii. W poniedziałek 27 lutego doszło z kolei do wstrząsu o sile 5,2 stopnia w skali Richtera we wschodniej części Turcji.

Ministerstwo sprawiedliwości Turcji poinformowało w sobotę, że prowadzi dochodzenia przeciwko 612 projektantom i wykonawcom budynków, które zawaliły się w wyniku trzęsienia ziemi 6 lutego br. 184 z nich już zostało aresztowanych i czeka na procesy sądowe.

RadioZET.pl