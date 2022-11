Obok kampusu znaleziono cztery ciała. Wszystkie ofiary to studenci

Funkcjonariusze policji z miasta Moscow odnaleźli ciała studentów w niedzielę około południa czasu lokalnego (wieczorem czasu polskiego) - podały władze Moscow w oświadczeniu dla prasy.

USA. Czterech studentów znalezionych martwych w pobliżu kampusu

Z powodu śmierci studentów w poniedziałek odwołano zajęcia na Uniwersytecie Idaho. Krótko po tym, jak odnaleziono ciała, uczelnia poradziła studentom pozostanie w bezpiecznym miejscu na ok. godzinę do czasu, gdy śledczy upewnią się, że na obszarze, na którym doszło do zbrodni, nie ma już żadnego zagrożenia.

Moscow to miasto uniwersyteckie położone w stanie Idaho na północnym zachodzie USA niedaleko granicy ze stanem Waszyngton.

Na kampusie innej amerykańskiej uczelni, Uniwersytetu Wirginii w Charlottesville, również w niedzielę doszło do strzelaniny, w której zginęły trzy osoby, a dwie zostały ranne. Policja poszukuje sprawcy, którego zidentyfikowała jako jednego ze studentów uniwersytetu, Christophera Darnella Jonesa.

RadioZET.pl/PAP/Twitter