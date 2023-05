Obrzydliwa zbrodnia Polaka na Wyspach. Zrobił to młodej kobiecie. "Zgodziła się"

Przemysław Pogorzelec (angielska policja ujawnia jego dane) został zatrzymany 31 lipca ubiegłego roku. Kryminalni z komendy w Sussex relacjonują, że do wydarzeń objętych aktem oskarżenia doszło około 2 w nocy. Na plaży w Brighton, tuż nad Kanałem La Manche 43-letni Przemysław uprawiał seks z młodą kobietą.

Polak skazany za gwałt na Wyspach. "Zgodziła się"

Kiedy podszedł do nich Beach Patrol (angielscy ratownicy wodni), kobieta zasygnalizowała, że potrzebuje pomocy. Natychmiast zatrzymano 43-latka, który później trafił do aresztu i został przesłuchany przez funkcjonariuszy. Zeznał, że stosunek został odbyty za obopólną zgodą, ale pytany o szczegóły - dane kobiety, jej wiek, miejsca zamieszkania itp. - nie potrafił odpowiedzieć.

Przesłuchano też świadków, którzy mimo nocnej pory mieli widzieć całe zajście. Zgodnie obciążyli mężczyznę, twierdząc, że kobieta "nie była w stanie wyrazić zgody".

Polak skazany za gwałt w Anglii

Zgwałcił, wszystko nagrał telefonem

Pierwsza rozprawa w tej sprawie odbyła się 2 maja w sądzie Lewens Crown Court w hrabstwie Lewens. W jej trakcie ujawniono więcej szczegółów nt. samego oskarżonego: pracował jako robotnik, oficjalnie bez stałego adresu, wcześniej zamieszkiwał w Hove, niedaleko miejsca popełnienia zbrodni. Co więcej, sąd ustalił, że Przemysław udokumentował gwałt na telefonie, a wcześniej, w 2013 r., był skazany za obnażanie się.

"Ofiara otrzymała wsparcie od naszych funkcjonariuszy i wykazała się wielką odwagą, by złożyć zeznania w procesie" - skomentowała po procesie detektyw Ciara Richardson i dodała: "to było szybkie śledztwo, w którym zebraliśmy zeznania świadków i nagrania, które pokazały, jak Pogorzelec żerował na młodej kobiecie, gdy była sama na plaży. Cieszymy się, że niebezpieczny przestępca trafił do więzienia za te przestępstwa". Pogorzelec został skazany na 12 lat więzienia.

RadioZET.pl/Sussex Police