Hiszpańska policja zatrzymała Roberta Cz. poszukiwanego listem gończym i Europejskim Nakazem Aresztowania. 44-letni szef zorganizowanej grupy przestępczej po raz pierwszy wpadł w maju 2021 roku, hiszpański sąd zdecydował wtedy o zwolnieniu go z aresztu na czas trwania postępowania ekstradycyjnego. "Po zarządzeniu przekazania mężczyzny do Polski okazało się, że opuścił on dotychczasowe miejsce pobytu i ponownie ukrywa się przed organami ścigania" - podał Rzecznik Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka.