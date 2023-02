Odcięła głowę swojemu kochankowi. W sądzie rzuciła się na własnego adwokata

Pochodząca z amerykańskiego stanu Wisconsin Taylor Schabusiness jest oskarżona o brutalne zamordowanie kochanka. Podczas ostatniej rozprawy z jej udziałem doszło do incydentu. Kobieta zaatakowała pięściami swojego obrońcę Quinna Jolly'ego zaraz po tym, jak sędzia odroczył proces o dwa miesiące.

Oskarżona o morderstwo rzuciła się na adwokata

Na nagraniach, które udostępniono w mediach społecznościowych, widać pozornie spokojną 25-latkę. Traci ona nad sobą kontrolę w momencie, gdy sędzia oznajmia, że następna rozprawa odbędzie się 15 maja.

Taylor rzuciła się z pięściami na adwokata i mimo zakucia w kajdanki, które nieco krępowały jej ruchy, zaczęła się z nim szarpać. Mężczyzna próbował się bronić i na ratunek przyszedł mu ochroniarz, który obezwładnił agresorkę, powalając ją na ziemię.

Co ciekawe, to pełnomocnik kobiety wnioskował o wyznaczenie nowego terminu. Chodziło o możliwość powołania na świadka biegłego psychiatry, który miałby ponownie zbadać 25-latkę. Za pierwszym razem - przed rokiem - ocenił ją jako zdolną do stawienia się przed sądem. Obrońca przekonywał przed sądem, że leczy się ona od ok. 10 lat i że zdiagnozowano u niej chorobę afektywną dwubiegunową.

Odcięła głowę kochankowi. "Podobało mi się"

Cała historia - kryjąca się za incydentem w sali sądowej - którą opisał "New York Post", jest jeszcze bardziej bulwersująca. W lutym 2022 roku Taylor miała zamordować w trakcie stosunku seksualnego 25-letniego wówczas Shada Thyriona, z którym połączył ją romans. Śledczy ustali, że najpierw odcięła mu głowę, a następnie uprawiała seks z jego martwym ciałem. Potem przy pomocy noża do chleba pozbawiła to ciało również penisa, który wraz z głową wrzuciła do wiadra. Resztę zaś umieściła w garnku.

Wszystko to wydarzyło się w domu ofiary. To właśnie jego matka następnego dnia znalazła zwłoki. Taylor, która jest mężatką, została aresztowana wkrótce potem. Gdy ją zatrzymano, była cała we krwi. Funkcjonariuszom miała powiedzieć, że "oszalała podczas igraszek" i żeby "dobrze się bawili podczas szukania kolejnych narządów". W trakcie zeznań Taylor przyznała się, że wraz z Shadem zażywali metamfetaminę, zanim udali się do domu jego matki. Tam zamierzali uprawiać seks z wykorzystaniem łańcuchów.

Choć kobieta utrzymywała, że nie planowała zabić swojego kochanka, to stwierdziła, że "podobało jej się", gdy usiadła na nim i "czekała aż umrze". W tym czasie mężczyzna miał dusić się własną krwią. Jak podkreślił "NYP", Taylor została oskarżona o umyślne zabójstwo pierwszego stopnia, okaleczenie zwłok, a także o napaść seksualną trzeciego stopnia.

RadioZET.pl/New York Post/Twitter