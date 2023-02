Odlot kremlowskiego propagandysty. Opublikował scenariusz walk o Naddniestrze

W przededniu rocznicy rosyjskiej inwazji na Ukrainę pojawia się coraz więcej pytań o bezpieczeństwo Mołdawii. Państwo w Europie Środkowej nie należy do NATO i Unii Europejskiej, a jego wschodnią część zajmują prorosyjscy separatyści z Naddniestrza. Od kilku dni pojawiają się prowokacyjne pogłoski, że Rosja może spróbować zająć ponad 2,5-milionową Mołdawię.

Plotki te podsycają głównie kremlowscy propagandyści. Jeden z nich - korespondent kanału Zwiestia Aleksandr Sładkow - opublikował w czwartek na Telegramie swoje scenariusze rozwoju wypadków.

Mołdawia. Rosyjski propagandysta snuje plany inwazji

Kremlowski aktywista zaprezentował następujący rozwojów wypadków: Ukraina i Mołdawia zaatakują Naddniestrze, Rumunia (członek NATO) włącza się do konfliktu, Rosja rozpoczyna ofensywę na Odessę i stamtąd w stronę Naddniestrza, bezpośrednie starcie wojsk rosyjskich kontra Ukraina i Mołdawia oraz dotarcie Rosjan do Naddniestrza "według naszych planów, a nie Waszyngtonu".

Dodaje, że "jedynym z wariantów prewencyjnych jest ogłoszenie, że Rosja pełną obronę Naddniestrza, aby powstrzymać agresora". Jednocześnie nie podaje żadnych dowodów na rzekome zagrożenie nieuznawanej separatystycznej republiki.

"Zabawne jest twierdzenie, że Rumunia aż rwie się do dołączenia do wojny i że żołnierze Naddniestrzańscy (i Rosyjscy) na pewno nie poddadzą się bez walki w razie ataku ukraińsko-mołdawskiego. No, co do tego nie byłbym taki pewien" - skomentował te rewelacje na Twitterze Kamil Całus, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich.

Dodał: "Przede wszystkim pamiętajmy jednak, że to rosyjskie media są źródłem plotek o rzekomych ukraińskich przygotowaniach do ataku na Naddniestrze. I że to one odpowiadają za związane z tym niepokoje".

RadioZET.pl