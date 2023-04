Odnaleziono zwłoki zaginionego mężczyzny. Został porwany i zamordowany

Wilmer Trivett wraz z żoną od 20 lat podróżował po Meksyku własnym kamperem. Gdy w 2019 roku jego ukochana zmarła, starszy mężczyzna potrzebował trochę czasu, aby pogodzić się z jej stratą. Do Meksyku wrócił w 2023 roku. Jak się okazało, była to jego ostatnia podróż.

80-latek zaginął w połowie lutego. Po dwóch tygodniach służby odnalazły jego słynny pojazd, ale był on doszczętnie spalony. W środku nie znaleziono ciała mężczyzny. Nie było go też w okolicy. To właśnie wtedy pojawiła się hipoteza, że Wilmer Trivett mógł zostać porwany.

Meksyk. Odnaleziono zwłoki zaginionego 80-latka. Został zabity

Finał poszukiwań był makabryczny. Zwłoki 80-latka znaleziono w płytkim grobie w Todos Santos na półwyspie Baja California. Odnalazły je psy tropiące. Media przekazały, że w sprawie aresztowano meksykańskie rodzeństwo - kobietę i mężczyznę. Obojgu postawiono zarzut morderstwa.

Prokurator Daniel de la Rosa powiedział, że przed zniknięciem Wilmer Trivett brał udział w wypadku drogowym wraz ze wspomnianyn rodzeństwem. Miał im zapłacić 2,5 tys. dolarów. W ocenie prokuratura, motywem zbrodni miały być właśnie pieniądze.

Śledczy uważają, że kobieta i mężczyzna chcieli od 80-latka większej sumy pieniędzy. Kilka miesięcy po wspomnianym zdarzeniu oboje udali się do miejsca, w którym obozował Trivett, porwali go, a następnie zamordowali. Także oni mieli spalić pojazd, którym Amerykanin przez 20 lat podróżował po Meksyku.

RadioZET.pl/ New York Post/ CBC News