Odwrót Rosji zmieni przebieg wojny. "Nie prowadzą już operacji ofensywnej"

Rosja wycofała wojska z Chersonia i zachodniego brzegu Dniepru, co oznacza jej kolejną klęskę w wojnie z Ukrainą. W poniedziałek 14 listopada w stolicy obwodu pojawił się prezydent Wołodymyr Zełenski. Zapewnił, że wojska Ukrainy będą "parły naprzód".

W ocenie rozmówcy Reutersa rosyjskie szacunki dotyczące wycofania około 30 tys. żołnierzy z zachodniej części Chersońszczyzny nie są zgodne z rzeczywistością. Jego zdaniem bardziej wiarygodne informacje dotyczą odwrotu 20 tys. kontyngentu wojsk agresora.

Rosja prowadzi już w Ukrainie "operację obronną"

Przedstawiciel państwa NATO nie spodziewa się, by siły Rosji lub Ukrainy doznały do końca roku tak znaczących klęsk, by skutkowało to "załamaniem frontu" po którejś z walczących stron. - Nie dostrzegamy niczego, co mogłoby na to wskazywać - oznajmił.

- Siły najeźdźcy nie prowadzą tam już operacji ofensywnej, lecz obronną - ocenił rozmówca Reutersa. Sytuacji nie zmienia fakt, że Rosja dokonała we wtorek 15 listopada serii uderzeń rakietowych w miasta Ukrainy - m.in. Kijów, Lwów, Charków, Chmielnicki, czy Krzywy Róg.

W ocenie brytyjskiego resortu obrony rosyjskie dowództwo wojskowe na Chersońszczyźnie zostanie niebawem ewakuowane do Heniczeska nad Morzem Azowskim.

RadioZET.pl/Reuters.com