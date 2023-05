Oficjalne wyniki wyborów. Turcja wybiera prezydenta

Druga tura wyborów prezydenckich w Turcji odbędzie się 28 maja - oświadczył w poniedziałek po południu szef tureckiej Wysokiej Komisji Wyborczej Ahmet Yener. Według wstępnych wyników, na jakie powołał się Yener, Recep Tayyip Erdoğan zdobył 49,51 procent głosów. Kemal Kılıçdaroğlu, kandydat opozycji - 44,8 proc.

Wybory prezydenckie w Turcji. Będzie druga tura

To Erdoğan i Kılıçdaroğlu zmierzą się w drugiej turze. Trzeci kandydat Sinan Oğan uzyskał poparcie na poziomie 5,17 proc.

Yener dodał, że nawet jeśli wszystkie niepodliczone jeszcze głosy zostałyby przyznane Erdoğanowi, uzyskałby on łącznie 49,54 proc. Nadal nie umożliwiłoby to mu wygranej w pierwszej turze, do czego potrzeba ponad 50 proc. głosów. Do podliczenia zostało jeszcze 35 tys. oddanych głosów.

Sinan Oğan oświadczył w poniedziałek w rozmowie z agencją Reutera, że w wyścigu o fotel prezydenta Turcji może poprzeć kandydata opozycji Kemala Kılıçdaroğlu w przypadku, jeśli ten zgodzi się, by nie iść na ustępstwa wobec ruchów prokurdyjskich.

- Skonsultujemy się z naszą bazą wyborców w celu podjęcia decyzji w drugiej turze. Ale daliśmy jasno do zrozumienia, że walka z terroryzmem i odsyłanie uchodźców to nasze czerwone linie - powiedział Oğan.

RadioZET.pl/PAP