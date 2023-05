Orban: Ukraina nie ma szans na zwycięstwo. Powiedział, co zakończy wojnę

W Katarze trwa forum ekonomiczne. Bierze w nim udział premier Węgier, Viktor Orban. Podczas jednego z wywiadów polityk odniósł się do kwestii wojny na Ukrainie. Zaczął od tego, że jego kraj jest w szczególny sposób zaangażowany w ten konflikt, gdyż odbywa się on tuż za jego granicami. - Dodatkowo na Ukrainie jest też znacząca mniejszość węgierska, ci ludzi tracą życie każdego dnia - powiedział Orban.

- Dla Węgier jest oczywiste, że niemożliwe jest rozstrzygnięcie tej wony na polu bitwy. Słusznie opisujemy sytuację mówiąc, że to Rosja napadła na Ukrainę. Najważniejsze nie jest jednak to, kto napadł na kogo. Najważniejsze pytanie brzmi: Co będzie następnego ranka? Dziś ranko faktem jest, że umiera coraz więcej osób, a żadna ze stron nie ma realnych szans na zwycięstwo - stwierdził.

"Ukraina nie wygra wojny"

Orban dodał, że "w efekcie mamy do czynienia z wojną, która pozbawia życia wielu ludzi bez jakichkolwiek rezultatów". - Jesteśmy całym sercem z Ukrainą. Rozumiem jak bardzo cierpią, ale tutaj rozmawiamy jako politycy, którzy powinni ratować życie. To powinien być teraz najważniejszy cel międzynarodowej polityki. Ratowanie żyć - mówił węgierski premier.

- Zwłaszcza jeśli tak jak ja, macie pewność, że nie ma szans na wygranie tej wojny. Właśnie dlatego nasze starania, to, w co powinniśmy włożyć najwięcej energii to doprowadzenie do zawieszenia broni. Potem możemy zacząć myśleć o rozmowach pokojowych - ocenił.

Polityk stwierdził też, że do wojny na Ukrainie nigdy nie powinno dojść. - Moim zdaniem jest to porażka międzynarodowej dyplomacji - mówił. Mimo takich słów Węgry nadal blokują kolejne pakiety pomocowe dla okupowanego kraju. Swoje stanowisko wyjaśnił właśnie w Katarze. - Biorąc pod uwagę okoliczności, rzeczywistość i fakt, że NATO nie jest gotowe na wysłanie wojsk dla Ukrainy, jestem pewien, że Ukraińcy nie mają szans na osiągnięcie zwycięstwa na polu walki. Takie jest moje zdanie - powiedział.

Oglądaj

Orban powiedział, jak zakończyć wojnę w Ukrainie

Viktor Orban stwierdził też, że wojna w Ukrainie może się całkowicie zakończyć dopiero wtedy, gdy "USA zawrze porozumienie z Rosją". - Ukraina jest ważna, ale w perspektywie długoterminowej to Stany Zjednoczone są gwarantem bezpieczeństwa w Europie. Jako Europejczyk nie jestem z tego zadowolony, ale to jedyna szansa na zakończenie konfliktu - mówił.

Dodał, że liczy na zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA. Podkreślił, że zawsze będzie się kierował dobrem swojego kraju, nawet jeśli dla europejskich przywódców będzie to oznaczało "wspieranie Federacji Rosyjskiej".

RadioZET.pl/"Bloomberg"