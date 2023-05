Osiem osób spłonęło żywcem. "Nie było nikogo, komu moglibyśmy pomóc"

Co najmniej osiem osób zginęło w pożarze, który wybuchł w Brnie, drugim co do wielkości mieście w Czechach. Wiadomo, że ogień pojawił się w nocy ze środy na czwartek i objął 12 kontenerów na skraju kompleksu mieszkalnego.

Na miejscu pojawili się strażacy, którzy do czwartku rano walczyli z żywiołem. Niestety, ośmiu osób, które były w budynkach nie udało się uratować. - Na miejscu nie było nikogo, komu moglibyśmy pomóc - powiedziała rzecznika służb ratowniczych, cytowana przez portal aljazeera.com.

Pożar w Brnie. Kontenery zamieniły się w śmiertelną pułapkę

W sieci pojawiły się zdjęcia i nagrania z tragicznego pożaru. Widać na nich, że w oknach budynków, które objął pożar zamontowano kraty. Te sprawiły, że w momencie pojawienia się ognia, kontenery zamieniły się w śmiertelną pułapkę, z której nie można było uciec.

Burmistrz Brna Marketa Bankova określiła pożar jako "wielką ludzką tragedię" podziękowała też strażakom, którzy przez wiele godzin walczyli z ogniem. "Bardzo mi przykro z powodu wszystkich, którzy zginęli dziś w tym strasznym pożarze" - napisała na Twitterze.

Według policji, ludzie, którzy stracili życie w pożarze byli najprawdopodobniej osobami bezdomnymi. Na ten moment nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia. Dokładne przyczyny i okoliczności tej tragedii wyjaśnią teraz służby.

RadioZET.pl/aljazeera.com