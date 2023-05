Ostry konflikt w armii Putina. "Zagrożenie rosyjskich linii obronnych"

Grupa Wagnera zostaje w Bachmucie, gdzie będzie kontynuowała ataki na ukraińską armię – poinformował w niedzielę szef najemnej armii Władimira Putina. Jewgienij Prigożyn zmienił tym samym zdanie – jeszcze kilka dni temu w agresywnym, wręcz wulgarnym przekazie, groził rosyjskiemu wojsku i resortowi obrony, że do 10 maja wycofa podległych mu najemników z ukraińskiego miasta, jeśli nie otrzymają zapasów amunicji.

Według analityków ISW taki obrót spraw był możliwy, gdyż przywódca czeczeńskich bojowników Ramzan Kadyrow mógł zaszantażować rosyjskie dowództwo wojskowe, by zmusić je do przekazania amunicji Grupie Wagnera. Twierdził, że jeśli Prigożyn i wagnerowcy odejdą spod Bachmutu, to jednostki czeczeńskie są gotowe zająć ich miejsce.

Ostry konflikt w armii Rosji. Zaskakujące kulisy

Kadyrow zagroził przerzuceniem swoich sił do Bachmutu, co zagroziłoby rosyjskim liniom obrony (na innych odcinkach) – podkreśla w analizie ISW. To oznacza, że Kadyrow i Prigożyn zmusili tym samym szefa rosyjskiego Sztabu Generalnego generała Walerija Gierasimowa do wznowienia dostaw amunicji dla wagnerowców, choć resort obrony zmienił priorytet z zajęcia Bachmutu na przygotowanie do obrony przed ukraińską kontrofensywą.

W związku z tym, że Gierasimow musi ustępować żądaniom patronów podległych mu oddziałów, rodzą się wątpliwości, czy Rosja jest w stanie prowadzić spójną kampanię obronną na całej linii frontu - zaznaczają analitycy.

Zakończony sukcesem wspólny szantaż Kadyrowa i Prigożyna to kolejne świadectwo tego, że Gierasimow w rzeczywistości nie kontroluje wszystkich rosyjskich sił na Ukrainie. ISW przypomina, że mowa również o dowódcy armii inwazyjnej - Gierasimow kieruje nią od stycznia br.

RadioZET.pl/Understandingwar.org