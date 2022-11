"Odtwarzają swoje obwody". Oto możliwy plan Rosjan

Rosjanie mobilizują swoje wojska przy granicy z Ukrainą, co ma doprowadzić do zwiększenia liczebności armii. - Odtwarzają swoje obwody, które mogą wejść do działań operacyjnych jeszcze zimą tego roku - wyjaśniał w rozmowie z Wirtualną Polska gen. Waldemar Skrzypczak. Jego zdaniem pozwoli do Rosjanom nie tylko prowadzić operacje obronne, ale niewykluczone, że spróbują także wykonać "kilka uderzeń na kierunkach do tej pory nieaktywnych".