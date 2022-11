Awaryjne lądowanie polskiego samolotu. Na pokładzie było 200 osób

Z powodu alarmu bombowego samolot pasażerski lecący z Poznania do Londynu wylądował w nocy w mieście Paderborn w landzie Nadrenia Północna-Westfalia - poinformowała w poniedziałek rano niemiecka policja. Na pokładzie było ok. 200 osób.

Awaryjne lądowanie polskiego samolotu

Pasażerowie spędzili noc na lotnisku. Akcja przeszukania maszyny, w której brały udział także psy, trwała jeszcze rano, a lotnisko pozostawało zamknięte.

- Nie znaleziono niczego podejrzanego - zapewniła agencję dpa rzeczniczka policji. Informację o zagrożeniu przekazała strona polska. Samolot wylądował na lotnisku w mieście Paderborn około godziny 22.

To kolejny w ostatnich godzinach przypadek, kiedy polska maszyna awaryjnie lądowała z powodu alarmu bombowego. Samolot pasażerski linii Ryanair z Poznania do Tel Awiwu musiał w sobotę awaryjnie lądować na lotnisku w Debreczynie we wschodnich Węgrzech w eskorcie myśliwców Gripen. Powodem był alarm bombowy - poinformowało w sobotę popołudniu węgierskie ministerstwo obrony.

RadioZET.pl/PAP/NW.de