Do wypadku - o którym poinformowała w mediach społecznościowych komenda straży pożarnej kraju pilzneńskiego - doszło w czwartek ok. godz. 7 na terenie firmy ceramicznej w Chlumčanach koło Dobřan (południowo-zachodnie Czechy). "Wezwano wszystkie siły pożarnicze" - czytamy we wpisie na Facebooku.

Czechy. Palety z płytkami przygniotły mężczyznę

Gdy służby ratownicze dotarły na miejsce, znalazły mężczyznę, który w trakcie wykonywania prac został przygnieciony paletami z płytkami i utknął pomiędzy nimi a pociągiem.

Ratownicy natychmiast przystąpili do usuwania materiału składowego na paletach, aby wyswobodzić poszkodowanego. Gdy w końcu się udało, przetransportowano go do szpitala. Jego stan lekarze określili jako ciężki.

"Obrażenia, jakich doznał okazały się bardzo poważnymi urazami wielonarządowymi" - czytamy we wpisie straży pożarnej. Śledczy badają teraz przyczyny oraz dokładne okoliczności tego zdarzenia.

RadioZET.pl/HZS Plzenskeho kraje