Niezwykłe poświęcenie pana Wołodymyra. "Będę robił to codziennie do zwycięstwa Ukrainy"

Rosyjskie czołgi i ciężki sprzęt zniszczyły drogę, więc jeden z mieszkańców postanowił ją naprawić. Od kilku miesięcy Wołodymyr Wiktorowicz każdego dnia zasypuje wyrwy i dziury w drodze, by mogli nią jeździć mieszkańcy Kiwszariwki w obwodzie charkowskim. Jak mówił Radiu ZET, wie, że nie jest to duża pomoc, ale choćby i w ten sposób chce przyczynić się do zwycięstwa.