Pandemia koronawirusa nie zaczęła się w Wuhan? Tak twierdzą naukowcy z USA

Pandemia koronawirusa rozpoczęła się miesiąc lub dwa wcześniej, niż pierwotnie podejrzewano – do takich wniosków doszli amerykańscy naukowcy. Wyniki ich badań opublikował magazyn Science. Według badaczy, początku pandemii należy upatrywać w innym miejscu niż targ z owocami morza w Wuhan.

Naukowcy w badaniach przyglądali się temu, jak mutował wirus, by móc określić moment pojawienia się jego pierwszego szczepu

Pandemia koronawirusa mogła rozpocząć się jeszcze przed pojawieniem się ogniska na targu owoców morza w Wuhan. Wirus krążył wówczas praktycznie niewykryty – poinformował magazyn „Science”, powołując się na badania amerykańskich naukowców. - Nasze dochodzenie zostało zaprojektowane tak, by dowiedzieć się jak długo wirus krążył po Chinach, zanim został wykryty – zdradził doktor Joel O. Wertheim z Uniwersytety Medycznego San Diego.

Badania przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu w Kalifornii i Arizonie. - Połączyliśmy w tym celu trzy rodzaje danych: to, jak rozprzestrzeniał się koronawirus w Chinach przed lockdownem, jego genetyczną różnorodność w Chinach i pierwsze raporty dot. COVID w tym kraju. Na tej podstawie stwierdziliśmy, że epidemia mogła zacząć się na początku października - dodał doktor Wertheim.

Pandemia koronawirusa. Ognisko w Wuhan kluczowe, ale nie pierwsze na świecie

Do badania wykorzystano zegar molekularny, czyli technikę badań, która pozwala oszacować kolejność i czas oddzielania się różnych linii ewolucyjnych na podstawie liczby mutacji danego zjawiska. Michael Worobey, profesor z Uniwersytetu w Arizonie stwierdził, że rzeczywisty pierwszy przypadek wystąpienia koronawirusa mógł mieć miejsce na kilka dni, tygodni lub nawet wiele miesięcy przed datą, którą uważa się za początek epidemii.

Jak poinformowali badacze, ognisko koronawirusa w Wuhan to tzw. superspreading event, czyli wydarzenie przyczyniające się do bardzo szybkiej transmisji. Pojawienie się go zdecydowało o tym, że epidemia nie wygasła.

Według naukowców do określenia dokładnej daty wybuchu pandemii potrzebne jest "znalezienie zwierzęcego źródła”. Chodzi np. o organizm, który pomógł przenieść koronawirusa na człowieka.

RadioZET.pl/Science/PAB