Franciszek przewodniczył celebrze wielkanocnej. Wspomniał o "narodzie ukraińskim i rosyjskim"

Zwracając się do około stu tysięcy osób z balkonu bazyliki Świętego Piotra w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego papież Franciszek powiedział w słowach modlitwy do Jezusa: - Pomóż umiłowanemu narodowi ukraińskiemu na drodze do pokoju, a naród rosyjski obdarz światłem paschalnym. Pociesz rannych i tych, którzy stracili w wojnie swoich bliskich, spraw, aby jeńcy mogli zdrowi i cało powrócić do swoich rodzin - apelował.

Franciszek dodał: - Otwórz serca całej wspólnoty międzynarodowej, aby podjęła działania na rzecz zakończenia tej wojny i wszystkich konfliktów, które wykrwawiają świat, począwszy od Syrii, która wciąż czeka na pokój. Wspieraj osoby dotknięte gwałtownym trzęsieniem ziemi w Turcji i w tejże Syrii.

Wielkanoc. Orędzie papieża Franciszka. Wspomniał o wojnie w Ukrainie

Wezwał wiernych: - Módlmy się za tych, którzy stracili rodziny i przyjaciół oraz zostali bez dachu nad głową: oby otrzymali pocieszenie od Boga i pomoc od rodziny narodów. Ojciec Święty odniósł się również do napiętej sytuacji w Izraelu i Palestynie.

- W tym dniu powierzamy Ci, Panie, miasto Jerozolimę, pierwszego świadka Twojego Zmartwychwstania. Wyrażam żywe zaniepokojenie atakami z ostatnich dni, które zagrażają oczekiwanemu klimatowi zaufania i wzajemnego szacunku, niezbędnym do wznowienia dialogu między Izraelczykami i Palestyńczykami, aby pokój zapanował w Świętym Mieście i w całym regionie - tłumaczył.

W orędziu Franciszek mówił też: - Pociesz uchodźców, deportowanych, więźniów politycznych i migrantów, zwłaszcza tych najbardziej bezbronnych, a także wszystkich, którzy cierpią z powodu głodu, ubóstwa i zgubnych skutków handlu narkotykami, handlu ludźmi i wszelkich form niewolnictwa.

W orędziu wymienił kraje, dotknięte wojnami i konfliktami. Modlił się o stabilność dla Libanu, o rozwiązanie problemów cierpiącego narodu Haiti, o pokój i pojednanie w Etiopii i Sudanie Południowym oraz Demokratycznej Republice Konga.

Na balkonie bazyliki obok Franciszka siedział 94-letni kardynał Ernest Simoni z Albanii, ofiara prześladowań w czasach komunistycznego reżimu. Został wtedy skazany na karę śmierci, którą zamieniono potem na 25 lat przymusowych robót. Przed południem papież przewodniczył mszy na placu Świętego Piotra, udekorowanym 35 tysiącami kwiatów z Holandii. Po niej długo objeżdżał w papamobile plac, witając się z wiernymi.

1 kwietnia Franciszek wyszedł ze szpitala, gdzie trafił z zapaleniem oskrzeli. W Wielki Piątek nie uczestniczył w tradycyjnej drodze krzyżowej w rzymskim Koloseum.

RadioZET.pl/PAP - Sylwia Wysocka