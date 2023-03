Papież Franciszek spędził noc w szpitalu. Najnowsze informacje z Watykanu

Papież Franciszek pojechał karetką do rzymskiej kliniki Gemelli w środę po audiencji generalnej. Watykan poinformował, że stwierdzono infekcję dróg oddechowych. Choroba ta wymaga kilkudniowego leczenia szpitalnego – głosi watykański komunikat.

Papież Franciszek w szpitalu. Co będzie z Wielkim Tygodniem?

Konieczność kilku dni hospitalizacji może oznaczać, że Franciszek nie zdąży wrócić na tyle do pełni sił, by w Niedzielę Palmową odprawić mszę na placu Świętego Piotra. "W Watykanie jest poruszenie" – zaznacza dziennik "La Repubblica" i pisze o ryzyku uroczystości Wielkiego Tygodnia bez papieża. Jak dodaje, panuje niepewność, co wydarzy się w najważniejszym tygodniu w roku liturgicznym, bardzo intensywnym dla Franciszka.

W programie Wielkiego Czwartku są dwie msze – poranna Krzyżma świętego i popołudniowa – Wieczerzy Pańskiej. Na tę drugą papież Franciszek ma zwyczaj udawać się do miejsc poza Watykanem. Był już w szpitalach, więzieniach i ośrodku dla uchodźców. Do tej pory w tegorocznym kalendarium papieskich obchodów Wielkiego Tygodnia nie zaznaczono, gdzie odbędzie się ta msza inaugurująca Triduum Paschalne.

Najbliższe dni przyniosą odpowiedź na pytanie, czy papież zdąży wydobrzeć, by w Wielki Piątek przewodniczyć nabożeństwu Męki Pańskiej w bazylice Świętego Piotra, a następnie Drodze Krzyżowej w Koloseum, zaś potem mszom w Wielką Sobotę i Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, gdy wygłasza tradycyjne orędzie wielkanocne.

Kard. Battista Re może zastąpić Franciszka

Nie wyklucza się, że jeśli dłużej będzie musiał leczyć infekcje, a lekarze odradzą mu długie przebywanie na powietrzu i zalecą odpoczynek, mszom i nabożeństwom może przewodniczyć dziekan Kolegium Kardynalskiego kardynał Giovanni Battista Re.

O "wielkim zaniepokojeniu w Watykanie i na świecie" stanem zdrowia papieża pisze dziennik "Libero". Zarówno ta gazeta, jak i inne informują również o możliwych problemach z sercem, o czym nie wspomniano w oficjalnym komunikacie biura prasowego Stolicy Apostolskiej o hospitalizacji.

Dziennik "Il Messaggero" podkreśla natomiast, że infekcja dróg oddechowych jest "pod kontrolą". "Forza, Francesco" – taki nagłówek widnieje na łamach katolickiego "Avvenire". Gazeta zaznacza, że według źródeł szpitalnych wykluczono problemy kardiologiczne, a stan papieża nie budzi zaniepokojenia.

