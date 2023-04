Pasażer za burtą luksusowego statku. Trwają gorączkowe poszukiwania

Trwają gorączkowe poszukiwania mężczyzny, który wypadł za burtę luksusowego statku wycieczkowego płynącego z australijskiego Brisbane na Hawaje. Do wypadku doszło we wtorek późnym wieczorem. Według raportów załogi Quantum of the Seas - bo tak nazywa się statek - do wypadku doszło około 800 kilometrów od Kailua Kona na Hawajach.

Załoga luksusowego wycieczkowa zareagowała natychmiast. Statek został zatrzymany, a do wody spuszczono sześć kół ratunkowych. Niestety, rozbitka nie udało się odnaleźć. Do akcji wkroczyła straż przybrzeżna, która w środę wysłała w okolice, w której zaginął mężczyzna helikopter ratunkowy.

Pasażer za burtą luksusowego statku. Poszukiwania nie przyniosły skutku

Mimo sześciogodzinnej akcji, po zaginionym mężczyźnie nie było śladu. Poszukiwania wznowiono w czwartek, jak do tej pory nie przyniosły one jednak skutku.

Firma, która organizowała rejs wycieczkowcem - Royal Caribbean - wydała oświadczenie, w którym potwierdziła zaginięcie jednego z pasażerów. "Podczas rejsu przez Pacyfik, jeden z gości na pokładzie Quantum of the Seas wypadł za burtę" - czytamy.

RadioZET.pl/CNN