Patrioty dla Polski. Bundeswehra rozpoczęła procedurę przekazania

Amerykańskie systemy uzbrojenia mają trafić do Polski w najbliższych dniach. Jak potwierdza dpa, do Polski ostatecznie trafią trzy baterie Patriot, aby „zapewnić ochronę infrastruktury krytycznej kraju sojuszniczego NATO” w rejonie granicy z Ukrainą. Ponadto Niemcy dostarczą jeden taki system Ukrainie, by pomóc jej w obronie przed Rosją.

Po tym, jak w listopadzie pocisk uderzył w Przewodowo (woj. lubelskie), ówczesna minister obrony Christine Lambrecht (SPD) i jej polski odpowiednik Mariusz Błaszczak uzgodnili, że niemieckie systemy Patriot powinny stacjonować w Polsce. „Tymczasem Błaszczak wywołał niemałe zamieszanie w Berlinie, proponując, że lepszym miejscem stacjonowania Patriotów byłaby Ukraina” – przypomina dpa.

Patrioty dla Polski. Bundeswehra przekaże systemy przeciwlotnicze

Do końca stycznia w Niemczech ma się rozpocząć szkolenie ukraińskich żołnierzy w posługiwaniu się systemem Patriot – informował kilka dni temu portal dziennika "Sueddeutsche Zeitung".

Jednostka Patriot z Niemiec jest częścią nowych dostaw broni dla Ukrainy, uzgodnionych przez USA i Niemcy. USA także zapowiadają wsparcie Ukrainy systemem obrony powietrznej. Według Pentagonu około 100 ukraińskich żołnierzy będzie szkolonych jeszcze w styczniu w obsłudze systemu Patriot w bazie wojskowej w Oklahomie.

RadioZET.pl/PAP